Нардепа Святослава Вакарчука, якого застукали на люксовому курорті, висміяли в мережі

Святослава Вакарчука разом з його дружиною Лялею Фонарьовою відобразили на відпочинку в Таїланді. На знімку пара насолоджується теплими сонячними променями на пляжі.

Кілька годин тому блогер Антон Ходза опублікував на своїй сторінці в Facebook знімок Вакарчука з відпочинку у Таїланді, але в підписі чомусь написав, що депутат перебуває в Залізному Порту.

У коментарях користувачі мережі звернули увагу на людину, що сидить недалеко від Вакарчука і його подруги. Приводом для появи їдких коментарів стала дивна поведінка чоловіка на знімку. Чоловік прикривається шортами, розвернувшись в протилежну сторону від камери.

Багато хто з коментаторів з гумором припустили, що це може бути екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, адже чоловік віддалено нагадує його.

"Там ще Яценюк нюхає труси, щось сталося мабуть", "А чого це чувак на задньому плані шорти нюхає, що там взагалі відбувається?", "Схоже там Яценюк своє обличчя ховає", " На задньому фоні Яценюк ховається за шортами?".

Варто відзначити, що з тих пір, як знімок облетів мережу минув деякий час, але скандал не вщухає навіть після виправдань, які пролунали від спікера політсили Яреми Духи.

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