Глава Міаського міського округу в Росії Григорій Тонких похвалився встановленими унітазами без перегородок



Як передає Politeka.net, своїм досягнення він поділився в Instargam.

За його словами, до змін у шкільній вбиральні були "дірки" в підлозі.

Проте на сьогоднішній день в туалеті встановлено чотири нових унітази.

У соцмережі бурхливо відреагували на такі зміни в школі. Так, користувачі були обурені тим, що для дітей не поставили перегородки, а деякі з іронією поставилися до такого "досягнення".



"92 людини ходили срати в 3 дірки в підлозі в 2019 році... тепер будуть ходити в 2 дірки... все також натовпом, спасибі рідної", "Захотілося переїхати в Північні печі", " Навіщо взагалі цим хвалитися? Тим більше в 21 столітті. Б**, жесть!", "Срати удвох веселіше...", "Перегородки до 9травневим святам приурочити. Так переможемо", "Хвалитися в 21 столітті, що замінили дірки в підлозі на туалети без перегородок, можуть тільки російські влади, ганьба, чекайте неминучої долі", - писали під постом російського мера.

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