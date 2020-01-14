В інтернеті з'явився новий герой – 52-річний британець, якого вже прозвали самим спокійним чоловіком на планеті.

Як повідомляє Рoliteka.net, Кріс Хілл прославився завдяки відео, яке опублікували в мережі Тwitter. Британець вечеряв у закусочній «Кебаби Кена», коли там сталася масова бійка. Попри те, що бійка розросталася і ставала все більш небезпечною, чоловік навіть не зрушив з місця, продовжуючи поглинати свою вечерю. Користувачів мережі вразив незворушний вигляд чоловіка, який навіть не подумав пересісти або залишити кафе.

"На це можна дивитися вічно", "Він просто продовжив займатися своєю справою", "Цей хлопець знає, як цінувати найважливіші моменти в житті", - коментують користувачі Twitter.

Відзначимо, що в бійці брали участь не тільки відвідувачі, але і персонал закладу. Це змусило б звичайну людину втрутитися або, як мінімум, опинитися подалі від небезпечної сутички. Але Кріс Хілл вирішив доїсти свою вечерю. Він спокійно сидів за столом у самій гущі подій, слухав музику в навушниках та їв.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) January 11, 2020

Відео в Тwitter опублікувала користувачка під ніком Beth Deakin. За кілька днів воно набрало близько 20 мільйонів переглядів і близько 10 тисяч ретвітів. Крім цього, в мережі з'явилося безліч мемів з чоловіком, якого прозвали найспокійнішим на планеті.

«Цей хлопець займається своєю справою», «Чувак просто продовжував їсти», «Цей хлопець їсть свою їжу, дійсно піклуючись про себе».

До речі, пізніше британські журналісти розшукали героя відео. Він виявився керівником компанії Fasset Facilities Management Ltd. Кріс Хілл зізнався, що спочатку хотів піти, але ідея завершити вечерю перемогла.

Цікаво, що деякі користувачі мережі згадали і про свої бійки в цьому закладі. Наприклад, користувач з ніком MicahSaysWhat написав, що влаштовував там бійку в 1994 році. І тоді персонал нападав на нього з ножем.

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