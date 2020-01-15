Це було дуже схоже на антиутопію

У той час як всі зусилля російської пропаганди були кинуті на трансляцію офіційного послання Володимира Путіна Федеральним зборам, користувачі Twitter вели свою версію

Тези Путіна супроводжувалися їдкими зауваженнями і жартами, передає Politeka.net

У посланні Путін запропонував змінити Конституцію, дати більше повноважень Держдумі і пообіцяв годувати школярів гарячими обідами з першого по четвертий класи.

Крім того, Путін поскаржився, що росіяни народжують менше, ніж потрібно, тому тепер материнський капітал даватимуть і за першої дитини теж.

Російська пропаганда доклала всі зусилля, щоб про посланні дізналися всі. Промова Путіна транслювали повсюдно. Користувачі викладали факти, що навіть на вершині гори Ельбрус велася трансляція. Цей факт став приводом для жартів.

Також користувачі зізнаються, що їм навіть страшно було включати праску - раптом там теж виступає Путін.

Жарти знайшлися і на теми популярних антиутопій і фільмів про пропаганду.

А так виглядала трансляція з Ельбрусу

Користувачі також посміялися над кліше російського лідера і роспропаганды.

Також варто відзначити, що президент РФ Володимир Путін придумав, як зробити так, щоб залишитися у владі навіть після закінчення свого президентського терміну.

Так, під час сьогоднішнього звернення до Федеральних зборів, він запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно".

Поправки стосуються посилення ролі Федеральних зборів у формуванні уряду, заборони всім особам, що займають високі посади в органах управління на федеральному рівні, мати іноземне громадянство або дозвіл на проживання в інших країнах.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".



