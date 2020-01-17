Російський президент Володимир Путін безглуздо осоромився через неоднозначне рішення

Про це пише Politeka.net.

Лідера Кремля Володимира Путіна продовжують висміювати в соціальних мережах через рішення відправити російського уряд у відставку разом з головним соратником Дмитром Медведєвим.

Тому в звичному для себе стилі президента РФ вирішив висміяти відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який дзвонить комусь по телефону та говорить своєму співрозмовнику наступне: "Новий рік пройшов — треба викинути ялинку і уряд туди ж".

"Янукович сказав, що пора викинути "йолку". Не знаю, що це таке, тому на всяк випадок розжену уряд", "Ялинка штучна. І уряд теж. Полежить у скрині до слід. НГ і знову поставлять на площі. А, може, пластмасу застосують в іншому господарстві, не припадати пилом ж ялинці без діла цілий рік", "Для створення гібридної влади", "Може, і уряд візьмуть?", "А можна ще й зірку з верхівки туди ж?", "Неекологічно - сміття треба сортувати: ялинка окремо, змішані відходи - окремо!", "Так їх нікуди не викинули, це просто ракировочка", - жартують користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста Сергія Елкина.

Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.

На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.

"Прощай, Мишко, привіт Мишко!", "Кругообіг ведмедиків у владі. Реально чорний полковник гряде. Наплачемося", "Їхав Івась на коні, вів стареньку на ремені...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Альоша, це просто бімба!!", "Витяг з колоди чергового чекіста", "Ведмідь на Дерипаску схожий", "У Мішустіна обличчя Муссоліні", "Одна з кращих робіт Альоші за останній час!" "Хоч виспиться МедВед. До весни", "Шедевр", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

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