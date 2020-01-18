Президент України Володимир Зеленський не прийняв відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це повідомили в Офісі президента після того, як Зеленський поспілкувався з Гончаруком, передає Politeka. Президент доручив прем'єру вирішити ряд завдань, які, на його думку, дозволять Гончаруку відновити репутацію. Зеленський підкреслив, що зараз не той час, щоб розхитувати державу.

Враховуючи всі обставини цієї гучної відставки, яка так і не відбулася, мережа вибухнула смішними коментарями, а креативні українці навіть створили фотожаби про цю подію.

Так, український співак Іван Марунич розмістив на Ютубі смішне відео під назвою «Що? Де? Коли?». У монтажі відео використовували справжню зустріч Зеленського з Гончаруком, а озвучку взяли з популярної програми.

Безліч фотожаб з'явилося в мережі. Активно чиновників висміювали в групі «Баба і кіт».

Політичний експерт Валерій Клочок на своїй сторінці в Фейсбуці зазначив, що Гончарук даремно поступився президенту і залишився. За його словами, далі криза буде розвиватися в геометричній прогресії. При чому як економічна, так і політична. Тому проблеми тільки починаються. Свій коментар він також супроводжував смішною фотожабою.

Політичний експерт Петро Олещук у свою чергу пожартував, що відставка Гончарука – це як кіт Шредінгера. І є, і немає одночасно.

Як відомо, весь інцидент з Гончаруком почався через публікацію прослушки, в якій прем'єр нібито розмовляє з міністром фінансів Оксаною Маркаровою і чиновницею з НБУ Катериною Рожковою. У цій прослушці чоловік, схожий на Гончарука говорить про те, що Зеленський має примітивні уявлення про економіку. Себе він також називає «профаном в економіці».

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

Також Politeka писала, що «театральну» відставку Гончарука яскраво висміяли в мережі: "Україна - не Росія".