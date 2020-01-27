Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз став посміховиськом в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимира Путіна висміяли за цинічний візит в Ізраїль, де проходив форум, присвячений 75-й річниці Голокосту.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, який працює під пседовнимом "Альоша Ступін".

Художник зобразив на карикатурі оголеного Володимира Путіна, який сидить верхи на ведмеді, та намагається списом зловити Адольфа Гітлера поруч із табором Аушвіц.

Швидше за все, Ігор Поночевний намагався натякнути, що Володимир Путін не має морального права виступати на подібних форумах, оскільки Кремль знищує мирне населення сусідніх країн для втіхи своїх амбіцій.

"Геніально, правда без найменших домішок завжди геніальна, плюс чудова картина!", "Скоро дідиваювалами будуть чекісти. Вони не вироблені, у 90 років живчики. І підуть по Червоній площі загони Смершу", "Контужений на обидві півкулі", "Дід перемог!", "Визволитель Освенцима!", "Цим він займається щодня після полудня", "Здалося, що він водить цього Гітлера на повідку і всіх лякає", "І навіть на картинках путін помітно старіє. Одного разу таки..", - іронізують користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "астолько сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що Путін, який раптово підріс, зганьбився на весь світ.