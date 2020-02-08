Президент Російської Федерації Володимир Путін знову став жертвою для насмішок в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи нової карикатури стала новина про те, що США готові постачати в Білорусь нафтопродукти в обмін на відмову від поставок з Росії.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Сергій Йолкін.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна в образі Карлсона, який стоїть перед Олександром Лукашенком і задає наступне запитання: "А як же я? Адже я краще, ніж Помпео!".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і підкреслили, що нинішня ситуація з візитом Помпео в Білорусь нагадує історію з втікачем Віктором Януковичем, якого Кремль відмовив від підписання Асоціації з ЄС.

"Янукович теж так робив", "Приревнував! Батька вміло фліртує!", "Чомусь дуже довго міркував, навіщо йому пропелер", "Гірше собаки? Та ви чого?" "Чудово!", "В Ростові вже сидить один багатовекторний, справ то. До речі, переговори йдуть зовсім не в Мінську, так що пропелер іншому приятелеві треба домалювати", "Не очерняйте, будь ласка, світлу пам'ять Карлсона....", "Шантаж...", - жартують вони в коментарях під новою фотожабой.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін продовжує голосно ганьбитися в соціальних мережах.

На цей раз Володимира Путіна висміяли за заяву, яку він зробив на робочій нараді з колишніми членами уряду Російської Федерації.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter блогер зробив під псевдонімом "Професор Преображенський".

"Путін дякує членів старого уряду. І сподівається, що на нових місцях вони використовують свій «виробничий досвід». Виробничий досвід. У людей, які десятиліттями протирали штани в кабінетах і там же пиляли бюджет, виробничий досвід, звичайно, величезний", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі гнівно відреагували на конфуз Володимира Путіна і відзначили, що зустріч лідера Кремля з колишніми членами уряду РФ більше схожа на "сходку злодіїв у законі".

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

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