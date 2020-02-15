Вона розповіла, з чого почався конфлікт

Російська фітнес-тренер Яна Данькова стала зіркою соціальних мереж після неадекватної витівки в салоні таксі

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У мережі з'явилося відео, на якому неадекватна Яна кричить на водія таксі, а через деякий час починає його бити.

"Вези мене на місце, мразота. На мене люди чекають. Вези мене, тварюку, а інакше я зателефоную друзям. Ти спеціально робиш? Я ж кажу, що поспішаю", — кричала неадекватна Данькова в салоні автомобіля, попутно б'ючи таксиста.

Водій, на диво, вів себе спокійно і відмовлявся везти дівчину за вказаною адресою.

Сама фітнес-тренер Яна Данькова підтвердила журналістам інформацію про те, що у неї стався конфлікт з таксистом.

"Я просила їхати, а він усміхався. Злякалася, визнаю. Пізніше теж вийшла з себе - звичайно. Я вже запізнювалася на роботу, страх залишитися одній на шосе мене просто розчавив. У паніці я не знала, що робити і як рятуватися. Звичайно, я дуже жалкую, що так себе повела", - дівчина спробувала виправдатися в соціальних мережах.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз голосно осоромився. На цей раз Володимира Путіна яскраво висміяли за показуху, яку він влаштував з топ-чиновником в Кремлі.

Відповідна публікація з'явилася в мікроблозі російського пропагандиста Дмитра Смирнова, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«Ми повинні вирости практично в десять разів»: Глава Мінбуду Якушев пообіцяв Путіну щорічно розселяти, починаючи з цього року, більше одного мільйона квадратних метрів аварійного житла» , - йдеться в публікації.

Користувачі різко відреагували на чергову показуху Володимира Путіна і в цьому контексті згадали його традиційну фразу "часу на розкачку немає ні хвилини".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

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