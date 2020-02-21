Президент Російської Федерації Володимир Путін став героєм їдкою політичної карикатури

Про це пише Politeka.net.

Привід для появи карикатури дав російський музикант Сергій Шнуров, який став членом політичної партії.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна і Сергія Шнурова вирішив висміяти відомий російський художник Ігор Поночевний, який працює під псевдонімом "Альоша Ступін".

На карикатурі можна побачити Сергія Шнурова, який стоїть у шапці та в руках тримає зламану балалайку, а поруч з ним портрет Володимира Путіна в короні.

"Він ще й конституцію напише", "Раніше Шнуров бухав до поросячого вереску, кричав матом, тряс х**м, а ось сьогодні повів себе непристойно", "Не чекав від Шнура - розчарований", "Шнур всіх розчарував", "Ну як так? Може клімат такий?", "Тепер він шнурок. Або шнир", "Він тепер під Невзорова одягається, цивило-естет", "Ленін воскрес", "Шнур камінг-аут зробив?", - жартують користувачі в коментарях під публікацією відомого російського художника.

Раніше ми розповідали про боязкому вчинок Володимира Путіна. На цей раз лідер Кремля оконфузився з візитом у Санкт-Петербург, де він планує покласти квіти до пам'ятника свого покійного соратника Анатолія Собчака.

"Володимир Путін сьогодні в Санкт-Петербурзі візьме участь в заходах, приурочених до 20-річчю з дня смерті мера міста Анатолія Собчака: Президент покладе квіти до пам'ятника Собчаку на Василівському острові і відвідає концерт його пам'яті в філармонії", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на посаду і відзначили, що навіть з такого заходу Володимир Путін влаштовує показуху. Інших коментаторів повеселила боягузтво лідера Кремля, оскільки поряд з пам'ятником були встановлені броньовані скла.

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