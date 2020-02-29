Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін став героєм яскравої фотожаби після загострення в Сирійській Республіці, де воює Туреччина, Росія і урядові війська.

У звичному для себе стилі лідера Російської Федерації висміяв відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити Володимира Путіна з ножем у руці, який взяв у заручники турецький помідор.

"Не стріляйте, у мене заручник", - йдеться у підписі до фотожаби Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін зазнає чергового фіаско на Близькому Сході, а росіянам потім розповість про "геополітичний успіх".

"Блін, лише тільки їм газ провели, С400 продали і тут знову настав час ударів по помідорах..", "Пройшла любов, зів'яли помідори", "Ще там потрібна б в якості заручників середньостатистична російська пара, кілограм на 200, Наталка і Антон, наприклад", "Йолкін як завжди актуальний!", "Обмарався по повній", "Біда в тому, що в заручниках у нього зовсім не помідори", - жартують користувачі комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін осоромився витівкою перед росіянами. Зокрема, лідер Кремля заявив, що в Росії нібито хтось намагається "вкрасти перемогу у Другій світовій війні.

"Путін: Хтось хоче вкрасти у нас Перемогу? Спроби робляться такі, але це неможливо. Берлін-то хто штурмував? Чий прапор майорів над рейхстагом? Цього ніхто не забуде", - йдеться у публікації.

Росіяни з гумором відреагували на заяву лідера Кремля і зазначили, що у нього проблеми з головою.

"Берлін то хто штурмував? Особисто Путін з Ротенбергами", "Поехавший дід, наглухо", "Победун", "Дідусь переплутав себе з тими, хто воював?", "Половина країни в злиднях живе, а старий все перемогу захищає. Прокинься, дід!", "Хто ховає мавзолей за фанерою?", "Портянки не нюхав, а туди ж", "А щоб припинити всі ці спроби вкрасти у Перемогу Росії, Путін засекретив всі військові архіви до 2040 року!" - жартують вони в коментарях під публікацією пропагандиста.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.