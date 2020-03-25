В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, двійник якого почав жити власним життям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на «Лентач» в Twitter.

«Під час відвідання лікарні у Коммунарке дід одягнув спеціальний захисний костюм і почепив респіратор. Все-таки в групу ризику входить», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що користувачі мережі засумнівалися в тому, що це справжній Путін: днем раніше з'явилася інформація, що господар Кремля разом з сім'єю вирішили самоізолюватися в Валдайскую резиденцію з-за загрози коронавіруса.

«Да ладно, спеціально знімали зі спини, тому що двійник не дуже схожий. Наш дід на Волдае з сім'єю», «плішивець з "сім'єю" звалив на Валдай? Та й конячку карликову йому відправили…», «Забули двійникові сказати просто», «Що за лівий дід? Наш обнулений на Валдаї», «Це не той дід, це якийсь його двійник», «Хто цей Дід ? Банкетний», «що за удмурт?», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відомий астролог Влад Росс заявив, що пандемія коронавіруса позначиться і на Росії.

Експерт вважає, що в 2020 році з Росією відбуватиметься теж саме, що під час перебудови, коли при владі був Михайло Горбачов.

За словами Росса, він ще перед Новим роком прогнозував обвал російської економіки. Як бачимо, вона обвалилася через пандемію коронавіруса. Саме із-за цієї ситуації впали ціни на нафту.

«Ми зараз спостерігаємо останній рік правління Володимира Путіна. Цей рік буде останнім і для "Єдиної Росії". Я бачу велику революцію в 2021 році. У 2022-му Путін, можливо, взагалі піде з життя», - заявив Влад Росс.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки українців стануть жертвами коронавіруса вже через місяць.

А ще Politeka писала, що астролог назвав дату закінчення епідемії в Україні, залишилося недовго.

Також Politeka повідомляла, що астролог повідомив хорошу новину для України про коронавирусе: "переломний місяць".