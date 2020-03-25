Російський президент Володимир Путін голосно осоромився

Про це пише Politeka.net.

Ажіотаж у соціальних мережах справило фото Володимира Путіна в спортивному костюмі.

Відповідний знімок у своєму мікроблозі Twitter опублікував блогер Vitauskas.

Відомо, що скандальне фото було зроблено під час поїздки Володимира Путіна в інфекційну клініку під Москвою.

"Чуєш, карлик, коронавірус є? А якщо знайду", – йдеться у підписі до світлини.

Через фото в соціальній мережі розгорілася неабияка дискусія. Деякі коментатори звернули увагу на різницю в зрості між Путіним і лікарем, а інші припустили, що, судячи по одягу президента РФ, його вже госпіталізували в клініку.

"Проктолог на якому поверсі?", "Але мужики в лікарнях реально в таких костюмах лежать", "Знову в ліфті н*срав", "В броніку?", "Слухай ти, вірус, де корона?", "А чому не в масці?", "Судячи з костюмчика, дідуся вже поклали", - жартують вони в комментариях.

Раніше ми писали про те, що Путін голосно осоромився в розпал епідемії коронавіруса.

Приводом для появи гнівних коментарів в соціальних мережах стало рішення Володимира Путіна направити в Італію засоби захисту, комплекси для дезінфекції і медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Пафосний пост в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу". Росіяни гнівно відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимиру Путіну дорожче італійці, ніж жителі РФ.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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