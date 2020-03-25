Російський президент Володимир Путін голосно осоромився
Про це пише Politeka.net.
Ажіотаж у соціальних мережах справило фото Володимира Путіна в спортивному костюмі.
Відповідний знімок у своєму мікроблозі Twitter опублікував блогер Vitauskas.
Демі Роуз похвалилася шикарними формами прямо в ліжку: "Просто закачатися"
Асмус без білизни показала топ самих спокусливих образів: Харламов після такого посивіє
Археологи знайшли стародавню військову базу, деталі вражають: "Більше 1000 років тому..."
Зірка фільмів «Квартал 95» забула про сором і показала ідеальне тіло з усіх ракурсів: «Нереальна»
Відомо, що скандальне фото було зроблено під час поїздки Володимира Путіна в інфекційну клініку під Москвою.
"Чуєш, карлик, коронавірус є? А якщо знайду", – йдеться у підписі до світлини.
Через фото в соціальній мережі розгорілася неабияка дискусія. Деякі коментатори звернули увагу на різницю в зрості між Путіним і лікарем, а інші припустили, що, судячи по одягу президента РФ, його вже госпіталізували в клініку.
"Проктолог на якому поверсі?", "Але мужики в лікарнях реально в таких костюмах лежать", "Знову в ліфті н*срав", "В броніку?", "Слухай ти, вірус, де корона?", "А чому не в масці?", "Судячи з костюмчика, дідуся вже поклали", - жартують вони в комментариях.
Раніше ми писали про те, що Путін голосно осоромився в розпал епідемії коронавіруса.
Приводом для появи гнівних коментарів в соціальних мережах стало рішення Володимира Путіна направити в Італію засоби захисту, комплекси для дезінфекції і медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.
Пафосний пост в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу". Росіяни гнівно відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимиру Путіну дорожче італійці, ніж жителі РФ.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.