Король Таїланду самоізолювалося в розкішному готелі з 20 наложницями. А що зробив ти, щоб зберегти свою батьківщину від коронавіруса?

Коли батько спалив мене за цигаркою, примусив викурити всю пачку, а сигарети залишив собі.

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Серйозні стосунки починаються тільки тоді, коли дівчина показує тобі свою фотку, де вона маленька сидить на горщику.

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- Молодий чоловік, а у мене під кофтиною нічого немає!

- Не виросло, значить?

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Винахідник дивана після нього вже нічого не винайшов.

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Старовинна китайська мудрість:

Той, хто говорить, що одна людина не може змінити світ, ніколи не їв недопеченого кажана.

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Тітку Сару запитують:

– Тітко Саро, таки уявіть, що вас зрадив чоловік/хлопець/коханий?

Вона:

– Що? Всі відразу?!

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Коронавірус — це, безсумнівно, всесвітня жіночя змова.

Докази:

– Помирають в основному чоловіки.

– Скасовані всі матчі.

– Закриті бари та розважальні заклади.

– Ті, хто вижим, сидять удома з дружинами.

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- Наташо, що ти мене постійно відчитуєш?!

- Можу і відспівати!

***

- Зустрічаємося о 7 біля входу в парк.

- Як я тебе впізнаю?

- Я не прийду.

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– Сьомо, я товста?

– Ні.

— Але схуднути не завадило б, так?

– Ти мені подобаєшся такою.

— Але захвату не викликаю, так?

– Викликаєш.

— Але не шалений, так?





***

— Якщо через коронавірус салони краси будуть закриті пару місяців, виробники наворочених смартфонів будуть завалені претензіями та позовами…

– З чого б?

– Смартфони перестануть впізнавати своїх господинь.

***

Ви, коли натягаєте бажане на дійсне, хоча б розмір на етикетці перевіряйте.

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– Мам, ти шо мене в чорний список кинула?!

– Від тебе спам йшов?!

– Який ще спам, маам!!

- Ну щось типу "кинь на баланс".

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Десятикласниця приходить додому і скаржиться батькові:

– Один хлопець сказав, що в мене хороше облицювання, великий бампер, а ще цікаво було б заглянути під капот подивитися, що там? Що це значить, тат?

Батько:

- Ти йому скажи, що ти ще на гарантії. А якщо він захоче подивитися під капот, і поміряти рівень масла, то я йому вихлопну трубу розширю до неймовірних розмірів!

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