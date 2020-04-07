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Тепер громадянам не можна залишати житло без особливої необхідності, а також потрібно носити маски в громадських місцях, повідомляє Politeka.net.

Днями поліція в Москві затримала місцевого жителя, який вигулював собаку в парковій зоні на Патріарших ставках, яка закрита до 1 травня.

За інформацією прес-служби поліції, чоловік ніяк не реагував на зауваження, тому його затримали. При цьому чоловікові заборонили завести собаку додому. На щастя, пес сам знайшов дорогу.

Затриманим виявився громадянин на ім'я Ісус Воробйов.

Дана ситуація не залишилася без уваги користувачів мережі. Зокрема, художник Сергій Йолкін намалював влучну карикатуру.

За годину публікація в Фейсбуці зібрала майже 900 лайків та небагато коментарів.

"У нас поліція серферів з моря виганяла. Правда з берега кричали, у воду лізти не ризикнули", "він так по нафті йде?", "а де собака?...)", "Мені скетч)) дуже нагадав сцену з фільму "Побудь в моїй шкурі" 2013", "а собака-то? )", "ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей!", "А де Платон?", "Гаразд бородатий мужик і так порушує, а мент чому без маски???", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у Москві, Підмосков'ї та Калінінграді режим загальної самоізоляції діє з 30 березня - людям заборонено виходити з дому, крім як у лікарні, магазини і для вигулу собак.

Художник Сергій Йолкін змалював ситуацію і розмістив картинку у своєму Фейсбуці.

На карикатурі можна побачити людей, які ведуть на повідках інших людей, що встали на коліна. В цей час проїжджає поліція, з машини якої оголошують: "Дозволено гуляти з собаками".

Нагадаємо, РФ перекинула в Європу "допомога" проти коронавіруса, італійці в розпачі.

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився, звертаючись до росіян з-за карантину.

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