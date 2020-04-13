Над лідером Кремля Володимиром Путіним продовжують потужно насміхатися в мережі

Про це пише Politeka.net.

На тлі пандемії небезпечного китайського вірусу Володимир Путін став героєм нової політичної фотожаби.

Новий шедевр зробив популярний російський художник Ігор Поночевний, який відомий всім під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабі можна побачити роздягненого Володимира Путіна, який осідлав коня і з щитом готується захищати Росію від половців і печенігів.

Користувачі з гумором відреагували на черговий шедевр Ігоря Поночевного і припустили, що свою зброю Путін міг просочити "Новачком".

"Дід, кажуть, в неволі томиться, поговорити не з ким йому... ", "Ось за половців прям щас прикро стало!", "Це та конячка, яка тому почала здавати, коли цей крендель на неї заліз?", "Шрек Володимирович?", "І просочивши наконечники копій і стріл новачком...", "Кінь добре позував", "Кінь на гімнастку дуже схожий", "Хрест з кладовища..", "А на татар з поляками?", - жартують вони в коментарях під публікацією художника.

Раніше ми розповідали про конфуз Путіна, який стався під час наради з росийскими мерами.

"Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці. З усім впоралася Росія, переможемо і цю заразу вірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін під час наради, намагаючись заспокоїти топ-чиновників.

Користувачі з гумором відреагували на монолог Путіна і назвали його "стендапером всія Русі", який навіть не знає історії Київської Русі.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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