Президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився новою скандальною фразою під час робочої поїздки в місто Бобруйськ

Голова держави ніяк не залишить тему з китайським вірусом, і, здається, ображається на реакцію соцмереж з приводу своїх висловів про те, що Білорусь майже перемогла "заразу".

"Зараз цей коронавірус став політикою. Всі дивляться, за що б вкусити Лукашенка, Білорусь - вони вибилися з ладу. Так не треба дивуватися. Все це тому, що ми зберегли систему і привели її в порядок. І так сталося, що ми більш-менш виявилися готові до цієї зарази і не тільки до неї", - заявив Лукашенко.

Також білоруський лідер додав: "З мене в світі всі сміються, особливо в Росії (як ніби більше нема про що говорити, всі стали великі) - ось Лукашенко говорить, що в Білорусі від коронавіруса ніхто не помер. Ще раз повторюю: від коронавіруса навіть у вас в Могилевській області ніхто не помер. Всі помирають від хронічних хвороб, а будь-який вірус ж б'є по слабких, у кого немає імунітету. Ось, що я мав на увазі".

Слова президента тут же стали приводом для появи чергової фотожаби. Користувачі насмішили мережу міткою картинкою з приводу - "вкусити".

Раніше ми повідомляли, Лукашенко, який спочатку скептично ставився до пандемії, стверджуючи, що паніка тільки на руку сильним світу цього, оскандалився заявою щодо карантину та Великодня.

В той час, як українців активно закликали не ходити в храми в день Воскресіння Христового, Лукашенко розкритикував тих, хто дотримується таких правил обережності. До можливості зараження «уханьским» вірусом він поставився дуже по-філософськи, мовляв, «чому бути, того не минеш». Таку заяву він зробив на службі в одному з храмів.

«Я не вітаю тих, хто закрив людям дорогу до храму. Боятися нічого не треба. Чому бути, того не минеш. Мільйони моляться господу, я багатьох знаю, хто сьогодні наділені великою владою, але як тільки настав цей психоз - всі рвонули не в храм, а від храму. Недобре!", - заявив "батька".

Нагадаємо, Лукашенко зірвався і публічно розніс своїх критиків: "тільки паршива собака не дзявкає".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко не витримав і накинувся на "братню" допомогу Росії.