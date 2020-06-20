Поліція накрила фітнес-притон

Знаєте чим відрізняється чоловіча общага від жіночої? У жіночій посуд миють після їжі, а в чоловічій перед.

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Приїхав до бабусі, дивлюся: вона Кашпіровського на ноутбуці дивиться, банок з водою понаставляла, ноутбук до хворих місць прикладає:

- Бабусю, вони ж всі шарлатани.

- І не кажи, онучку, майже тридцять років хорошу людину не показували.

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Поліцейське зведення: в місті за добу затримано 3 людини, які зробили закладку, і 4 людини, котрі зробили укладку.

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В умовах епідемії коронавіруса пісня "Чумачечая весна" заграла новими смислами.

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Нині популярний у народі вислів "Ти що, зовсім нюх загубив?" є головним симптомом зараження коронавірусом.

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- Ти найревнивіша жінка з тих, яких я знаю! - Ага, значить, я в тебе не одна!..

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- А по-нормальному ти вмієш говорити?

- Відповідь, на жаль, не так.

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З точки зору жінки, чоловіки діляться на 3 типи:

1. Обійняти і плакати.

2. Зловити і тримати.

3. Відійти і поржати.

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Чим дорослий мужик відрізняється від хлопчиська? Дорослий дивиться мультики під віскарь).

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Сьогодні в програмі 60 хвилин у Скабеєвої, де останні 6 років про Україну говорять 50-55 хвилин, вперше про загибель України не було сказано жодного слова.

Схоже, країні дійсно прийшов песець. Інакше цей феномен пояснити неможливо.

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Це не світле майбутнє - це дзеркало заднього виду.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.