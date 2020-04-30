Конфузи російського президента Володимира Путіна не можуть не висміювати в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Путіну пригадали, як він малював каракулі прямо на робочій нараді.

Відповідний відеоролик у своєму мікроблозі Twitter опублікував користувач "Розпад і неповага".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що в той момент могли бути "магнітні бурі", які негативно вплинули на Володимира Путіна.

"Малює кішку", "Цікаво в цей час йшов дощ або були магнітні бурі? Таке буває у "геніальних" навесні...", "Хрестики-нулики з Сечіним рубається", "Кішка вид знизу?", "Це пускриптум. Вас цього не вчили. Заздріть мовчки", "Азбука морзе", "Робить вигляд, що він щось робить", "Навіть я на парах краще імітував зацікавленість", ""Схоже руки пам'ятають, як кота малювати, а сам уже ніх*я не пам'ятає і не розуміє де знаходиться", - жартують вони в комментариях.

делает заметки pic.twitter.com/7chS7M4eqX — распад и неуважение (@VictorKvert2008) April 28, 2020

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли Володимир Путін ганьбиться, малюючи каракулі на камеру. Останній такий конфуз стався в 2013 році.

Тоді Володимир Путін приїхав на день знань у Курган і намалював дітям на дошці дивну фігуру. Коли один з учнів запитав, що це, російський президент відповів: "Це кішка. Вигляд ззаду".

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