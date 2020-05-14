Президента Росії Володимира Путsна висміяли в мережі за жорстке приниження з боку білоруського колеги Олександра Лукашенка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на блогера Vitauskas.

«Європарламент схвалив угоду про спрощення візового режиму між ЄС і Білоруссю. За документ на пленарному засіданні в Брюсселі проголосували 634 євродепутатів, проти були 48 парламентаріїв, утрималися – 4», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Путін тримає Лукашенко за ногу, а той у відповідь каже: «Та не хочу я інтегруватися». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ого! Оце він дає! Молодці! Дивись, і Росія слідом за Україною і Білоруссю інтегруватися з Європою почне (ах, мрії, мрії...). А взагалі, якщо серйозно, Московія - дивне, агресивна держава. Розруху сіє, воду каламутить...», «Вже краще просто диктатор, ніж диктатор і злодій», «Да не патрэбны мені твій бункер, сам сядзі в ім», «спочатку по губах солнцеликому провели парадом тепер ця хрень - маленьке злобне ху**про не пробачить...», «Як швидко закінчилися романтичні стосунки!» - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін вкотре осоромився під час звернення до народу. Конфуз Інцидент під час звернення до росіян, яке транслювалося 11 травня.

зокрема, користувачі соціальних мереж засікли, як під час звернення Володимир Путін скрутив пальці таким чином, що показав телеглядачам "дулю".

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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