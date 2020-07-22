Російський президент Володимир Путін став героєм чергової політичної фотожаби

Про це пише Politeka.net.

У звичному для себе стилі лідера Кремля висміяв російський художник-карикатурист Сергій Йолкін.

Приводом для появи фотожаби стали масові протести в Хабаровську, які влада розцінює як "проплачені".-

На новому шедеврі Йолкіна можна побачити здивованого Володимира Путіна, який сидить у кріслі і спостерігає за масовими протестами в Хабаровську.

"Не можу повірити, що вони протестують безкоштовно", - сказано в підписі до фотожаби.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що скоро в Хабаровську знайдуть "візитки Дмитра Яроша" і український слід.

"Ну так, а чого їм не стежити. У царя напевно вже око сіпається, та не на голові", "Не можеш - навчать, не хочеш - примусять!", "Вони не протестують, вони святкують поправки до конституції ж", "Це на якому каналі він міг побачити? Інтернету у нього немає", "Це Правий Сектор їх спровокував. Скоро візитки Яроша у протестувальників знайдуть", "Крісло можна було б зобразити і побільше, щоб яскравіше підкреслити невідповідність низькорослого індивідуума займаному місцю", - пожартували росіяни в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Путін пішов шкереберть після протестів в Хабаровську.

У звичному для себе стилі російського президента висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На новій фотожабі можна побачити за Володимира Путіна, який емоційно розмовляє по телефону з підлеглими: "Так що там у вас в Хабаровську коїться?".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію художника і зазначили, що Путін розлютився, оскільки не встиг направити в Хабаровськ бійців Росгвардии.

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