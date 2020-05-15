Потужний вибух і пожежа сталася в п'ятницю, 15 травня, на заводі хімічної компанії

Про це повідомило видання La Repubblica. НП на підприємстві 3V Sigma SpA у Венеції (Італія) трапилося після десяти годин ранку.Вибух стався у районі Порто-Маргера на материковій частині, в декількох кілометрах від історичного центру міста-лагуни.

Карди події публікують в мережі. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

На місці приосшествия з вогнем борються вісім пожежних команд.

Попередньо повідомляється про двох постраждалих. При цьому стан одного з них оцінюється як дуже важкий.

Очевидці розповідають, що величезний стовп чорного диму видно за багато миль.

Обставини події з'ясовуються.

Медики попереджають про можливе розсіюванні отруйних речовин в атмосфері. Жителів прилеглих районів Венеції закликають не відкривати вікна і не виходити з будинків, отрута могла розлетыттися на кілометри.

Відзначимо, компанія 3V Sigma є світовим лідером у виробництві проміжних компонентів для хімічної промисловості.

Профспілки заявили, що раніше вже висловлювали занепокоєння щодо безпеки умов праці на заводі компанії у Венеції. З цього приводу раніше там проходив страйк.

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