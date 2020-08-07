Депутат Сколівської райради Львівської області вдарив жінку

Як передає Poltieka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

На ролику видно, як депутат Степан Цмоканич з голим торсом про щось сперечається з жінкою, а потім завдає їй удар в обличчя, після чого жінка падає на землю. Після цього він напав і на чоловіка, який знімав конфлікт на камеру.

Правоохоронці вже відкрили на нього кримінальне провадження. У разі доведення провини, депутат заплатить 850 гривень штрафу.

Також відомо, що в 2014 році Цмоканич балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини", але не пройшов на виборах. У 2015 році він став депутатом Сколівської райради та керівником місцевої організації «Батьківщини»

Раніше ми повідомляли, що народного депутата від Партії «Слуга народу» побили до втрати свідомості на заправці.

Напад на депутата стався ввечері в п'ятницю, 5 червня, під Житомиром недалеко від села Зарічани. Жертвою нападу став 38-річний Юрій Заславський.

Як повідомляється, двоє чоловіків побилися з депутатом на одній з місцевих заправок. Під час бійки Заславський впав на землю і втратив свідомість. Втім, надалі він вирішив не звертатися до лікарні.

Нагадавши, з квартири "Слуги" Зеленського злодії винесли пікантні дрібниці: в Мережу злили подробиці.

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