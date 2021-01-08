Бойовик здався бійцям ЗСУ на Донбасі
Як передає Politeka.net, подробиці і кадри з фронту опублікував співробітник СБУ Юрій Порожній на своїй сторінці Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Думаю, що все ж рік буде непоганим... Черговий біологічний шлак здався в полон нашим воїнам на сході країни. Інстинкт самозбереження взяв гору, абізяна залишила "Русський мир" і передала себе в руки хунти", - повідомив він у підписі до відео.
На опублікованих кадрах видно, як бойовик з автоматом і шматком білої тканини в руках наближається до позицій ЗСУ.
У Мережі вже відреагували на подію.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики все ще тримають у полоні 251 українця.
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