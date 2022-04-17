Як пише Politeka.net, українці вже 53-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Складною ситуація залишається в Луганській області, де ворог продовжує постійні обстріли. Цього разу орки потрапили по собору, про що повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Не збентежило окупантів і те, що сьогодні, 17 квітня, святкується Вербна неділя.
"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку.
Це вже четвертий приліт до Сєверодонецького Свято-Христо-Різдвяного кафедрального собору.
Цього разу снаряди влучили в дах.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Окупанти завдали ракетного удару під Києвом: перші подробиці і важливе прохання до жителів
"Як продати поразку": Арестович розповів про головну проблему в Росії зараз
У Києві перейменували три станції: оголошені нові назви
"Вони готові до прориву": стало відомо, коли окупанти планують посилено атакувати Донбас
орки обожнюють змагатися з Богом, в Луганській області в результаті обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - написав глава області і додав фотографії, на яких можна побачити руйнування собору.
Нагадаємо, Арестович розповів про прийдешню битву за Донбас
А ще Politeka повідомляла, що Дмитро Комаров закликав жителів Донбасу обов'язково евакуюватися
Також Politeka писала, що медики під обстрілами допомагають жителям Харкова: від кадрів холоне кров