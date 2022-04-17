Як пише Politeka.net, українці вже 53-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Складною ситуація залишається в Луганській області, де ворог продовжує постійні обстріли. Цього разу орки потрапили по собору, про що повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Не збентежило окупантів і те, що сьогодні, 17 квітня, святкується Вербна неділя.

"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку.

Це вже четвертий приліт до Сєверодонецького Свято-Христо-Різдвяного кафедрального собору.

Цього разу снаряди влучили в дах.

орки обожнюють змагатися з Богом, в Луганській області в результаті обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - написав глава області і додав фотографії, на яких можна побачити руйнування собору.

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