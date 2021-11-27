Дмитро Комаров, популярний вітчизняний мандрівник і зірка "Світ навиворіт", здивував на кадрах, які знімав для особистого листування з дружиною.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є популярним вітчизняним Тревел-блогером і ведучим шоу "Світ навиворіт". Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Дмитро показав, як подорожував на маленькому літаку.

"Дивитися зі звуком) Ролики, які знімав на телефон для особистої пересилки, щоб більш яскраво відповісти на питання «Як справи» і показати дружині, чим зайнятий. Суть такої кількості схожих відео з різних місць (і це ще далеко не все) в наступному:»у нас все стабільно, рутина, все ще літаємо над джунглями". Літали ми на цій старенькій Цесні дійсно неймовірно багато. І якби не вона і не наш геніальний пілот, то точно зняли сьогоднішній документальний спецвипуск "Світ навиворіт"



Де ми тільки не сідали, де ми тільки не злітали. Найчастіше це були такі очищені від дерев смуги посеред джунглів, мало нагадують злітно-посадкові. Для відважних пілотів), - написав Дмитро.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Літак розплакався на зльоті", "Ось це справжня краса природи!", "Спасибі вам за вашу роботу", " Діма ти найкращий! Так тримати!", " у мене; до речі; племінники кажуть, що у них 2 Діми. це два їх родича ; і Діма Комаров, вони дуже тебе люблять. у нас кажуть ще Діма Комаров є.. із задоволенням дивляться"," Ризикований хлопець Діма.....Хлопці, ви вже акуратніше, нам потрібні ваші репортажі і далі))", "дуже цікаво, спасибі велике за таку працю, як завжди дуже цікаво"," Обожнюю вашу передачу. Все класно. Дивлюся на одному диханні і стала дочка привчати дивитися. Пізнавальний", " Так безстрашно жити.. напевно, можна, коли знаєш ,що якщо ,що то трапиться, то не за таких обставин..але все ж..береженого бог береже. Ось раніше літали першими на Антарктиду-герої..у вас теж саме"

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