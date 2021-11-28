Американська актриса Хайден Панеттьєрі, з якою Володимир Кличко перебував у стосунках близько 9 років, показала себе на новому фото, здивувавши зовнішністю.

Як пише Politeka.net, популярна актриса Хайден Панеттьєрі почала свою кар'єру в 90-х роках. Зірка була у відносинах з українським боксером Володимиром Кличком. Зараз пара вже не разом, а Хайден активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Панеттьєрі показала себе крупним планом. Зірка дивилася в камеру, будучи практично без косметики. Можна тільки побачити підкреслені вії.

"Один з моїх улюблених дизайнерів прикрас. Її прикраси такі витончені і чудові!",- написала Панеттьєрі.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Благословенна", "дуже красиво", "ти виглядаєш приголомшливо", "Ти така красива і приголомшлива"," чудово, як і жінка в ньому", " ми сумуємо за Вашою величністю - королеві !!".

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