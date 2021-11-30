Шанувальники вокального проєкту "Голос країни" в Instagram одного із тренерів шоу Потапа написали, що вони незадоволені тренерським складом нового сезону шоу.

Як пише Politeka.net, нещодавно з’ясувалося, що тренерами 12 сезону вокального проєкту "Голос країни" стали співаки Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук та Олексій Потапенко (Потап). У своєму Instagram останній поділився радісною новиною та назвав новий склад тренерів "супер командою".

Однак в коментарях шанувальники проєкту почали жалітися на те, що вони очікували побачити серед тренерів солістку гурту The Hqardkiss Юлію Саніну та Тіну Кароль, а Оля Полякова та Святослав Вакарчук їх дратують.

"Очікувала побачити Юлію Саніну 😢🔥", "Якщо чесно не хочеться дивитися без Тіни))😢", "Полякова зайва", "100% згодна. Її дуже багато скрізь. Через неї навіть дивитися не буду", "Тільки не Вакарчук 😮", " Можна було без Вакарчука.. 😂", " Краще б Тіна була, ніж Полякова", " Навіщо Полякову?", " Нудить від Вакарчука! Невже нема більше артистів, жах..", "Тіни не буде??? 🥺🥺🥺", " Очікувала побачити когось нового…а ті самі рожиці😢", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Дорофєєва вперше висловилася, ставши тренером "Голосу країни" з Поляковою і Потапом: "Така атмосфера...".

Нагадаємо, що Полякова роз'яснила, чому повинна сидіти в кріслі тренера "Голосу країни": "Давно хотіла".

A ще Politeka повідомляла, що "Дешевий цирк імені Потапа і Полякової": хвиля гніву обрушилася на нових суддів "Голосу країни".