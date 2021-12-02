Зіркові детективи шоу "Маска" співачка Настя Каменських, яка виступає як NK, а також її колеги Оля Полякова і Олег Винник здивували своєю поведінкою під час шостого випуску проекту.

Так, Настя Каменських, схоже змусила Олю Полякову ревнувати себе до Олегу Винннику, писати Politeka.net.

Під час представлення зіркових детективів Настя Каменських назвала себе чорною малиною. У цьому випуску вона була в ефектному фіолетовому платті з відкритими плечима.

При цьому Олег Винник став співати Насті пісню П'єро у своїй інтерпретації.

"Пропала малина, наречена моя", - заспівав артист, і поцілував руку Насті.

Оля Полякова після такого прояву почуттів не змовчала.

"Олежка, вона для тебе занадто молода. Подивися трохи далі по столу«, - сказала випалила "Королева ночі", натякаючи на себе.

Однак Олег Винник відповів, що у любові віку немає.

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