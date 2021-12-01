Відома українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поставила крапку в питанні своїх стосунків з колишнім коханим Олександром Еллертом.

Як пише Politeka.net, тема розставання актриси з коміком спливла під час її появи в новому випуску проекту "Їжа Дурнєва".

Розмову про стосунки Мішиної завів ведучий, Олексій Дурнєв. У відповідь актриса підкреслила, що зараз вони з Еллертом розлучилися остаточно, і примирень, які траплялися між ними раніше, більше чекати не варто.

Мішина зазначила, що не допоможуть вже і романтичні жести, на зразок прогулянки на вертольоті над нічним Києвом, яку раніше влаштував їй Еллерт. Тоді комік показав у своїх сторіз, як Катав колишню кохану над дахами будинків, де свічками був викладений напис «Люблю тебе».

Цю прогулянку, яка трапилася через кілька місяців після «офіційного» розставання пари, Еллерт подавав як їх довгоочікуване возз'єднання і чи не заручини.

Дурнєв також нагадав Мішиної про їх з Еллертом поїздці в Буковель, де пара каталася на санках. Коментуючи цей епізод, актриса несподівано заговорила про аб'юзе у відносинах.

"Так, каталися, прикольно... Я просто люблю все, що страшно. Все, що страшно, все, що токсично... Все, що аб'юзивно - я люблю, але на деякий час, потім все", - вельми неоднозначно помітила Ксенія.

Вона також зазначила, що розлучилася з Еллертом "заради свого здоров'я".

Нагадаємо, Олександр Еллерт показав, якого ангела втратила Мішина.

Як повідомляла Politeka, Мішина після розставання з Еллертом засвітилася біля розкішного авто.

Також Politeka писала, що Еллерт не витримав і розкрив правду про свої стосунки з "Холостячкою" Мішиною.