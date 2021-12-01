Відома українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поставила крапку в питанні своїх стосунків з колишнім коханим Олександром Еллертом.
Як пише Politeka.net, тема розставання актриси з коміком спливла під час її появи в новому випуску проекту "Їжа Дурнєва".
Розмову про стосунки Мішиної завів ведучий, Олексій Дурнєв. У відповідь актриса підкреслила, що зараз вони з Еллертом розлучилися остаточно, і примирень, які траплялися між ними раніше, більше чекати не варто.
Мішина зазначила, що не допоможуть вже і романтичні жести, на зразок прогулянки на вертольоті над нічним Києвом, яку раніше влаштував їй Еллерт. Тоді комік показав у своїх сторіз, як Катав колишню кохану над дахами будинків, де свічками був викладений напис «Люблю тебе».
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Цю прогулянку, яка трапилася через кілька місяців після «офіційного» розставання пари, Еллерт подавав як їх довгоочікуване возз'єднання і чи не заручини.
Дурнєв також нагадав Мішиної про їх з Еллертом поїздці в Буковель, де пара каталася на санках. Коментуючи цей епізод, актриса несподівано заговорила про аб'юзе у відносинах.
"Так, каталися, прикольно... Я просто люблю все, що страшно. Все, що страшно, все, що токсично... Все, що аб'юзивно - я люблю, але на деякий час, потім все", - вельми неоднозначно помітила Ксенія.
Вона також зазначила, що розлучилася з Еллертом "заради свого здоров'я".
Нагадаємо, Олександр Еллерт показав, якого ангела втратила Мішина.
Як повідомляла Politeka, Мішина після розставання з Еллертом засвітилася біля розкішного авто.
Також Politeka писала, що Еллерт не витримав і розкрив правду про свої стосунки з "Холостячкою" Мішиною.