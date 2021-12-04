Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка і актриса Слава Камінська вразила виглядом в образі красуні з 70-х - вона влаштувала стилізовану фотосесію, зачарувавши шанувальників.
Як передає Politeka.net, 37-річна Камінська позувала в коротенькій блакитній сукні і панчохах. На голові у співачки красувалася висока зачіска з начосом. Руді кучері акуратно спадали на плечі.
"Для чого люди брешуть?",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів про її неймовірний образ
"Шикарна", «я хочу таку причоху», «Ну яка ж красива», «який крутий образ», «Боже, яка діва», «нереальна», "Слава вогонь", "Подумала, що обкладинка з "Чому жінки вбивають". Дуже хороша", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що нещодавно група "НеАнгели" розпалася після 15 років існування. Камінська та Вікторія Смеюха розпочали сольні кар'єри. Не обійшлося і без публічних скандалів. Смеюха стала розповідати, як нелегко їй працювалося зі Славою.
Нагадаємо, що Камінська після скандалу зі Сміюхою спантеличила заявою: «я не договорила».
Також Politeka повідомляла, що Камінська в ефектній сукні засяяла в новому образі:"Лобода, але краще".
А ще Politeka повідомляла, що Камінська вразила виглядом після скандалу зі Сміюхою: "мені пасує?".