Всього дванадцять тижнів було в запасі у співачки Злати Огневич на шоу "Холостячка 2", щоб зрозуміти, який чоловік їй потрібен і з ким вона хоче розділити життя.

Так, у п'ятницю, 3 грудня, відбувся фінал шоу "Холостячка 2". 35-річна Огневич зробила вирішальний вибір. За її серце в самому кінці змагалися Дмитро Шевченко, Андрій Задворний і Роман Свечкоренко, який повернувся на проект, як і обіцяв, офіційно оформивши розлучення з дружиною.

Женихи влаштували для "Холостячки" Злати неймовірно романтичні побачення в красивому куточку африканського континенту – Тунісі. Але серце співачки йокнуло тільки один раз. Переможцем шоу "Холостячка 2" став 32-річний підприємець з Києва Андрій Задворний.

Огневич не стримала емоцій, зізнавшись у коханні своєму обранцеві. Відповідний пост вона зробила у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжню любов на проекті 🌹 і ось вона зі мною трапилася! Я знову закриваю очі і розчиняюся в моменті, коли сказала 🌹так 🌹 @zadvornyi_andrii і хочу з Вами поділитися своїми почуттями! Я люблю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче вірю.... 🙌",- написала Злата.

Задворний, у свою чергу, теж зізнався в почуттях до "Холостячки" Огневич.

"Ти - причина мого щастя. І я хочу робити тебе щасливою, піклуватися про тебе. Я закоханий в тебе. В тебе справжню, щиру", - сказав він під час кульмінації всього сезону.

Українці бурхливо обговорюють вибір Злати Огневич. Виявляється, багато хто вболівав за Дмитра Шевченка і ніяк не очікували, що переможцем шоу стане Андрій Задворний.

"а наш Всесвіт помер у черговому розчаруванні до цього шоу і каналу стб..."

"Жахливий вибір..."

"Боже, як я плакала за Діму🥺 😢 💔"

"Проміняти Діму, на це...🤬🥴"

"Ну, це жесть! Вибрати того кому наплювати! Хто весь проект тільки і робив щоб його вигнали!? Ну, як?! В голові не вкладається! Він не зробив нічого, тільки стьобав і принижував! Шок! Йому навіть на своїх батьків все одно! Розчарування!"

"Цілувалася, обіймалася з Дімою, а вибрала Андрія... як так"

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