Співачка Ані Лорак з донькою Софією засвітилася в гостях у Філіпа Кіркорова, яскраві кадри співачка розмістила у себе в Instagram.
Як передає Politeka.net, з нагоди 10-річчя дочки Алли-Вікторії Філіп Кіркоров закотив грандіозну вечірку в заміському особняку і запросив іменитих гостей, серед них виявилася Ані Лорак зі своєю донькою.
Кадрами заходу співачка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.
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"З Днем народження, наша принцеса Алла-Вікторія❤️Будь щаслива і рости нам всім на радість☺
Спасибі, дорогий хрещений Філіп, за чудове свято💥», - підписала Ані Лорак.
З нагоди вечірки Лорак одягла чорний топ і міні-шорти зі шкіри. На плечі співачка накинула яскраво-синій жакет з мерехтливих у світлі софітів паєток, а стрункі ноги зірки підкреслили чоботи-панчохи.
Шанувальники не залишилися осторонь і обдарували компліментами співачку, але були і такі, кому не сподобався наряд артистки.
"Кароліна і Сонечка прекрасні",
"Вам дуже йде цей образ😍 ви найкрасивіша",
"Повний несмак", - пишуть в мережі.
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