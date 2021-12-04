Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім показав себе під час натхнення - шанувальники написали багато приємного молодому артисту.

Після перемоги на шоу "Співають всі" 16-річний Муаяд Абдельрахім став завойовувати популярність в Мережі, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку юного обдарування підписані понад 9000 підписників. Артист ділиться з шанувальниками різними фото і думками.

Зокрема, на новому кадрі артист показав себе під час натхнення, саме так він підписав знімок, на якому позував з мікрофоном.

За годину публікація зібрала багато лайків і коментарів.

"Творець 😍", "чудовий😍 🔥", " такий творчий, маленький геній. 🔥 😍 ", "Такий прекрасний!😍 ", "Який гарний😍 😍 🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Муаяд Абдельрахім переміг у першому сезоні "Співають всі" і отримав 500 тисяч гривень.

Співак підкорив журі шоу "Співають всі" виконанням пісні "Люди, як кораблі «групи» Скрябін", яка принесла йому максимальні 100 балів.

Гроші юний артист вирішив вкласти в розвиток сольної кар'єри. Зокрема, для запису першої студійної пісні співак витратив 3,5 години.

Примітно, що хлопець переїхав з Сирії в Одесу, але також артист багато буває в Києві по роботі.

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