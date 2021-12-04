Відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка влаштувала романтичну зйомку після роботи, всіляко акцентує увагу на тому, наскільки молодо зазвичай виглядає.

Виконавиця на публіці блищить виключно в сукнях, які не будуть приховувати її фігуру, оскільки вона дуже багато над нею працює. Навіть на свята Лопес відправляється в спортзал і працює там над собою.

Оскільки сама Дженніфер заявляла, що був період після народження дітей, Коли вона думала, що більше ніколи не схудне. Але завдяки правильному настрою, харчуванню і її любові до спортивних танців, їй вдалося зібратися з силами.

Як можна помітити на кадрі, 52-річна знаменитість може дозволити собі виглядати досить впевнено в будь-якому маленькому платті з блискітками і прозорої тканини. В себе Лопес вкладає багато грошей і заради шкіри без зморшок навіть відкрила власну лінійку косметики.

Відзначимо, відразу після роботи Лопес прилетіла додому і влаштувала кілька романтичних побачень з Беном Аффлеком. Шанувальники тим часом оцінювали модні наряди виконавиці і її сяючий вигляд.

На думку багатьох, в напівпрозорій блузці і рваних світлих джинсах 52-річна Лопес виглядала молодше звичайного.

Раніше повідомлялося, Дженніфер Лопес з'явилася на червону доріжку в наряді з запаморочливим розрізом: "Ангел!"

Нагадавши, 52-річна Лопес в срібному ТОПі довела, що не гірше молоденьких моделей: "Королева увійшла в будівлю"

Також, Лопес в обіймах Аффлека показала, якою вона буває справжньою на їхньому побаченні: "Ну прямо Пітт і Джолі"