Дружина популярного телеведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", Христина Горняк показала, як доглядає за собою, а саме, яку процедуру застосовує для шкіри обличчя.

Як передає Politeka.net, Христина Горняк активно веде свою сторінку в Instagram, за якою стежать 105 тисяч фоловерів.

"Бровіста я відвідати сьогодні не встигла, але до косметолога нарешті я доїхала»,-зазначила дружина Остапчука в сторіс.

Раніше Христина Горняк розповідала про правила, яких дотримується, щоб виглядати добре. Головне з них - це завжди стежити за гігієною. Дружина Остапчука радить не використовувати пробники косметичних засобів, спати на свіжому постільній білизні, стежити за чистотою рук, а також стерильністю маски.

Крім того, Христина Горняк впевнена, що проблеми зі шкірою потрібно вирішувати, а не маскувати їх.

Також дружина Володимира Остапчука акцентує увагу на тому, що б'юті-процедури важливо робити регулярно, щоб отримати результат.

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