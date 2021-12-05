Співачка Оля Полякова вразила образами для українського талант-шоу" Голос країни", примірявши розкішні вбрання.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною співачкою з України. Зірка прославилася завдяки альбомам" шльопали шльопанці "і"Королева ночі". Тепер артистка світиться в багатьох шоу, включаючи "Голос країни", куди Олю покликали в якості тренера. На сторінці проекту в Instagram показали 2 образи в сукнях Полякової.

На фото Оля була в розкішних нарядах. Один був з відкритими плечима і розрізом від стегна. Другий більш скромним, з невеликим декольте і блищав.

"Оля Полякова завжди дивує шанувальників своїми розкішними сукнями. Який образ тренера сезону "Голосу країни" тебе здивував найбільше", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і розділилися на думці, який краще образ:

"Обидва"," вогонь"," а коли початок"," перше"," і не дивує використанням face app","друге".

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