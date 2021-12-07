Екс-фаворит головної героїні другого сезону проекту "Холостячка" Злати Огневич і відомий бізнесмен Максим Тарапата розповів, як переживає розставання з нею.

Як передає Politeka.net, перед фіналом проєкту "Холостячка" відбулися різкі зміни. Максима Тарапату, якому віщували перемогу, відкинула Злата Огневич.

Так, цього разу учасник "Холостячки" поділився новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Тарапата розповів, що після того, як його відкинула Злата Огневич він звернувся до психолога.

"Зараз я працюю з психологом тому що в рамках проекту Я дійсно зміг побачити багато речей про себе з боку. І зараз той етап, коли я опрацьовую себе, адже є ті якості в Мені, які та позитивні. Але є ті, дійсно, які можуть у відносинах заважати", - розповів Максим Тарапата.

"Це цікаві досить висновки. Я думаю, в процесі, коли я буду готовий - я буду з усім з вами ділитися. Поки у мене дуже цікавий і важливий етап по роботі за собою", - поділився учасник "Холостячки".

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