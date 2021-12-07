Завершився другий сезон романтичного шоу "Холостячка". Співачка Злата Огневич зробила свій вибір - артистка зізналася в почуттях бізнесменові Андрію Задорожному.

Несподіваний фінал сколихнув учасників попередніх сезонів "Холостячки" і "Холостяка". Зокрема, про вибір Огневич висловилися Даша Ульянова (переможниця "Холостяк 10" з Максом Михайлюком), Даша Квіткова (отримала заповітну каблучку від "Холостяка 9" Микити Добриніна і єдина за всі сезони, хто реально вийшов заміж за героя шоу), а також Олексій Тригубенко (екс-фаворит "Холостячки" Ксенії Мішиної, який отримав відкоша в кроці від перемоги).

Ульянова зізналася, що її здивував вибір Огневич.

"Ні за кого... (не вболівала, - ред.) я просто дивилася, аналізувала, але вибір, м'яко кажучи, здивував)))", - повідомила вона в своїх "сторіз".

Квіткова різко відреагувала на хейт в сторону "Холостячки" і її обранця: "Злата вибирала для себе, не для когось. Якщо вам не подобається, це ок. Головне, що Златі подобається) Але цей хейт🤮. Давайте думати глибше. Нас там не було, щоб стверджувати, що почуттів немає".

А ось на Тригубенка, схоже, нахлинули неприємні спогади. Молодий чоловік підтримав Дмитра Шевченка, якому Огневич відмовила в самому кінці. Рік тому він був у тій же ситуації.

"Вчора ніби ще раз подивився свою фінальну серію. Дуже добре розумію переживання Діми. Ми ніколи не можемо знати, складеться пара чи ні. Головне - вибирати серцем ❤️"

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