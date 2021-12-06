Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", розповіла про те, як складно планувати час артисту, різко відповівши українцям.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич нещодавно сказала " так "Андрію Задворному під час фіналу шоу"Холостячка". Але крім участі в шоу співачка ще веде і сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Злата на новому сторіс показала пораду, яку їй написала Українка:

"Злата, ви спочатку вийдіть заміж, народіть дитину, а потім станьте гуру в розподілі часу. Ось тоді це буде квест, а поки ви вільна жінка, дивно від вас слухати такі поради)".

"Рубрика, я не можу промовчати", - написала на сторіс Огневич.

"Це якраз той випадок, коли мене дорікають відсутністю дітей, сім'ї, досвіду, що взагалі апріорі некоректно, хто не знає причин, чому у мене немає сім'ї і дітей, так? Так от, якби ви знали мій графік, то повірте мені, ваша сім'я, діти і всі турботи, які з цим пов'язані. Вони б здалися відпочинком на Мальдівах", - сказала Огневич.

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