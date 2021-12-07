Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про свій неприємний досвід побачень після знайомства на сайті.

Ектор Хіменес-Браво зараз будує нові відносини, передає Politeka.net. За словами ресторатора, він любить амбітних і успішних жінок. Кухар зізнався, що у відносинах він занадто вимогливий, йому важливо, щоб у нього була сильна духом кохана.

Примітно, що у ресторатора багато прихильниць, але все ж одного разу він вирішив зареєструватися на сайті знайомств. Досвід виявився невдалий. Про це шеф-кухар розповів в сторіс свого Instagram.

"Одного разу я познайомився з дівчиною по інтернету, після чого думав я ніколи не буду ходити на побачення", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

За словами ресторатора, він покликав дівчину в ресторан, але він не підозрював, що та була заміжня.

"Це був жах! Я був в шоці, і думав: "Як ти могла не сказати, що у тебе є чоловік?". Був дуже неприємний момент, з цим чоловіком, і слава богу, не бив, але ще трохи і побив би", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

Зазначимо, шеф-кухар зараз приховує своє особисте життя. За словами ресторатора, коли він виставляв почуття напоказ, на нього і колишню кохану полилося багато негативу, тому цього разу він вирішив нічого не розповідати.

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