Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль у білих шортах покрутилася перед камерою

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що пару днів тому Тіна Кароль випустила новий музичний альбом "Другой рай".

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Tik Tok. На кадрах Тіна Кароль хизується сходами в коротких білих шортиках. Діставшись нагору співачка сідає перед стендом і милується.

"А куди я прийшла? Стережися", - сказала Тіна Кароль на відео.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Одна з кращих фраз, що придумала Тіна", "В 40 років в штанцях!", "Ви так схудли", "Тін, скажи чесно, скільки келихів до цього ти випила?", "Білі шорти дуже модні, звичайно...Трансгендер", "Що за панталони".

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