Молдавський співак і екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан, який будує кар'єру в Україні, ледь не позбувся життя, ненавмисно впавши з сильної висоти.

На одній з фан-сторінок 42-річного Дана Балана в Instagram опублікували фрагмент його інтерв'ю в Let's Go! Show на радіо NRJ, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Співак розповів про страшний випадок у своєму житті, що стався з ним в 2004 році в Москві, коли він "дуже-дуже сильно впав". Дан Балан тоді багато подорожував з групою O-Zone. Колектив запросили на церемонію вручення нагород "Стопудовий хіт".

"Нам дарують приз, я забуваю, звідки ми зайшли на сцену - а на сцені декорація у вигляді сходинок, і мені здалося, що там вихід. Повертаємося, всі за мною (думають, напевно, він знає [куди йти]). А я дуже втомлений, не розумів взагалі, в якому я світі... і на ці сходинки, йду як би до виходу. Вони закінчуються - і безодня. Я роблю крок - шість метрів я падаю. Поруч був металевий штир, я прямо поруч з ним впав", - поділився Дан Балан, зазначивши, що висота, з якою він впав була порівнянна з 2-3 поверхом будівлі.

На щастя, співак залишився цілий, майже цілий.

"Я зміг встати, все нормально в принципі, але була травма на все життя", - підсумував артист.

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