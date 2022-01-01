Відомий український співак Віталій Козловський розповів шанувальникам, що став жертвою шахраїв, які від його імені просили грошей у колег та знайомих в мережі.

Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram популярний український виконавець Віталій Козловський розповів шанувальникам про шахраїв, які діяли в його імені. Як виявилося, з фейкової сторінки Козловського у його знайомих почали просити грошей на giveaway, який нібито проводить співак.

Так, Козловський застеріг усіх, що жодних розіграшів він не проводить.

"Я звернуся до поліції, сподіваюся вони знайдуть цих недостойних людей. Будьте обережні! Якщо я запланую будь-який розіграш, ця інформація буде у моєму профілі!!!", - написав співак.

Пізніше Віталій Козловський повідомив, що вже звернувся до кіберполіції з цього приводу.

"Не дозволю шахраям дурити людей. Якщо хтось ще отримував шахрайські повідомлення від "мого" імені, повідомляйте на цей номер", - написав співак.

Однак шахраям все ж вдалося надурити деяких друзів виконавця і вони надіслали гроші.

"Вперше попався на кібер шахраїв в відправив їм 200$ Все від великої любові до Віталія Козловського", - написав один із тих, кому писали від імені виконавця.

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Нагадаємо, що Козловський після зміни іміджу нагадав головного героя відомого фільму: "Едвард Руки-ножиці".

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