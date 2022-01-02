Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська співачка Настя Каменських, яка виходить на сцену під псевдонімом NK, показала шанувальникам відео зі свого виступу на новорічному випуску популярного шоу "Маска", де вона разом з Олегом Винником, Андрієм Данилко, Олею Поляковою та Dzidzio була зірковим детективом.
"Ну, як ви зустріли Новий Рік? Ще святкуєте? 😏 А щоб зарядити вас новою хвилею святкового настрою, ділюся з вами моїм виступом на новорічній "Масці", - написала Каменських.
Як бачимо, співачка зробила красивий макіяж та зачіску й вийшла на сцену у мінісукні із золотом та великим розрізом на стегні.
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Каменських виконала свій хіт "Красное вино", запаливши не тільки публіку, а й зіркових детективів, які підірвалися з місця і почали танцювати.
"Любимка", - сказав Dzidzio.
Нагадаємо, що Каменських приголомшила виглядом у крихітній чорній сукні: "Яка розкішна фігура".
Раніше Politeka повідомляла, що Каменських у сукні з золотом і вирізами показала, чим можна привернути увагу на сцені: кадри.
Також Politeka писала, що Андрій Данилко несподівано різко висловився про новорічні ранки: "Дивився, як на божевільних".