Відома українська співачка Настя Каменських показала свій виступ на новорічному шоу "Маска", де була зірковим детективом, та запалила публіку.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська співачка Настя Каменських, яка виходить на сцену під псевдонімом NK, показала шанувальникам відео зі свого виступу на новорічному випуску популярного шоу "Маска", де вона разом з Олегом Винником, Андрієм Данилко, Олею Поляковою та Dzidzio була зірковим детективом.

"Ну, як ви зустріли Новий Рік? Ще святкуєте? 😏 А щоб зарядити вас новою хвилею святкового настрою, ділюся з вами моїм виступом на новорічній "Масці", - написала Каменських.

Як бачимо, співачка зробила красивий макіяж та зачіску й вийшла на сцену у мінісукні із золотом та великим розрізом на стегні.

Каменських виконала свій хіт "Красное вино", запаливши не тільки публіку, а й зіркових детективів, які підірвалися з місця і почали танцювати.

"Любимка", - сказав Dzidzio.

Нагадаємо, що Каменських приголомшила виглядом у крихітній чорній сукні: "Яка розкішна фігура".

Раніше Politeka повідомляла, що Каменських у сукні з золотом і вирізами показала, чим можна привернути увагу на сцені: кадри.

Також Politeka писала, що Андрій Данилко несподівано різко висловився про новорічні ранки: "Дивився, як на божевільних".