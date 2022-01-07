Відома реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) показала, в яких умовах живе зі своїм бойфрендом Денисом.

Як передає Politeka.net, Alyona Alyona (Олена Савраненко) є популярною українською реп-виконавицею. Також, вона є автором хіп-хоп хітів.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Alyona Alyona засвітила інтер'єр маленької квартири, в якій проживає зі своїм бойфрендом - відомим блогером Денисом, до якого нещодавно переїхала жити. В одній кімнаті розташована і кухня, і ліжко, і сушарка для одягу.

"Ось це коли у мене вихідний, можу собі дозволити. Пральна машинка - сама пере. Мультиварка сама готує їжу, а хлопці працюють", - розповіла Alyona Alyona.

Також, співачка засвітила свого бойфренда і показала, в якому вигляді він ходить вдома.

"Наприкінці такого продуктивного вечора можна собі дозволити трошки доставки їжі, класне кіно, і класного Дениса", - поділилася Alyona Alyona.

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