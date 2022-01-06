Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов є популярним вітчизняним артистом, який отримав звання Народного артиста України. Зірка нещодавно записав колядку разом з Олею Поляковою, Лесею Нікітюк та іншими зірками. А тепер Пономарьов опублікував нове відео, в якому співав з однією Поляковою. Ролик Олександр розмістив у соціальній мережі Instagram.
На відео Полякова разом з Пономарьовим співали колядку.
"З наступаючим Різдвом Христовим. Оля Полякова. Підтримуємо співаючий челендж, щоб у кожній хаті лунала колядка", - написав Олександр.
Оля відразу прокоментувала відео:"вогонь".
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Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Щасливого Різдва і на весь рік добра!", "Ваш голос неперевершений", "З Різдвом Христовим", "у Олечки голосу взагалі немає".
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