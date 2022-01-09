Як повідомляє Politeka.net, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим вирушила у відпустку в США.
"Місце неймовірне. Діти поруч. Що може бути краще?"- підписала кадри Катерина Кухар.
На зимові канікули зіркове подружжя танцівників поїхало в США. Вони побували у Вашингтоні, де вже нападало багато снігу і панує справжня різдвяна казка. А також поїхали до південної частини США, де ростуть пальми і можна побачити білий тропічний пісок.
"Не ганьбіть наш народ": Лобода розлютила своєю появою на одній сцені з Могилевською, Винником і Дзідзьо
Переможець "Україна має талант" показав нове фото та зачарував українців: "Просто слів немає"
Притула взбісився через українців, які розкритикували його святковий стіл: "Якщо вже ви такий..."
Горе прийшло в сім'ю переможця "Голосу країни" Лазановського: "Моя квіточка, спасибі за тепло і любов..."
Булітко з "Дизель шоу" в купальнику зважилася показати фігуру без фотошопу: "Виявляється..."
Батьки Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим з дітьми позували на тлі привабливих пейзажів. Ідеальним фоном для сімейних кадрів стали океан, пляж і зелена рослинність в променях сонця.
Варто відзначити, що зіркова пара прима-балерини і прем'єра Національної опери України виховують двох дітей: сина Катерини від першого шлюбу Тимура, і спільну дочку Настю. Олександр виховує Тимура як рідного сина.
Нагадаємо, Катерина Кухар у "золотій" сукні і з закинутою ногою ефектно привітала українців.
Як Politeka повідомляла, що Катерина Кухар похвалилася красивими презентами від Каменських і Саніної, що дарують зірки.
Також Politeka писала, що Кухар поруч зі Стояновим розохотила ведучу» Танців з зірками " Онуфрійчук.