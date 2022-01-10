Дружина Євгена Кошового, зірки "Квартал 95", Ксенія показала, як проводить час з чоловіком на курорті, вразивши ніжністю на фото.

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий і Ксенія одружилися ще в 2007 році. У пари є двоє дочок-Варвара і Серафима. Зараз сімейство вирушило відпочивати на береги Індійського океану, а саме - на Мальдіви. Ксенія при цьому не забуває про Instagram, поки у відпустці, тому можна побачити багато цікавих фото і відео з відпочинку пари.

На новому фото Ксенія стояла поруч з чоловіком Євгеном. Пара була в прозорих нарядах, позуючи на тлі заходу.

Після цього Кошова показала, як гуляє по білосніжному піску біля Індійського океану. Кадри вийшли дуже ефектними.

"Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися. Да?",- написала Ксенія.

Оля Цибульська вирішила прокоментувати фото:"ви вогонь".

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Там тільки такі фото робити", "любов, кохана любов'ю", "красиві".

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