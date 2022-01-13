Як повідомляє Politeka.net, популярна гумористична актриса, зірка "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, яка зараз відпочиває Таїланді, поділилася в своєму Instagram яскравим кадром з пляжу.
На новій фотографії Іра зображена на красивому пляжі, вона притулилася до величезної довгій Пальмі і забавно позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в сміливому чорному купальнику, який підкреслив апетитні форми красуні. Її волосся заховані під милою рожевою панамкою, а на обличчі немає макіяжу, тільки Весела пика.
У підписі до публікації Сопонару написала: "Більше відчувай, менше думай". Шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи актрису компліментами: "Ого, який заєць", "Красива", "Трохи більше, ніж ноги Сопонару", "Романтична квітка", "Чудова панянка", "Вау, райська насолода і солодка".
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